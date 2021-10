Basket serie A: Virtus implacabile. Milano di misura su Varese, Brescia fanalino di coda (Di lunedì 11 ottobre 2021) Bologna, 10 ottobre 2021 " Continua, anche dopo questa terza giornata " cominciata con gli anticipi del sabato vinti da Trento e Brindisi " il testa a testa in vetta alla classifica del campionato di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Bologna, 10 ottobre 2021 " Continua, anche dopo questa terza giornata " cominciata con gli anticipi del sabato vinti da Trento e Brindisi " il testa a testa in vetta alla classifica del campionato di ...

Advertising

Sportpassione3 : Gevi Napoli #Basket, prima convincente affermazione in Serie A - infoitsport : Dinamo Sassari-Reggio Emilia oggi, Serie A basket: orario, tv, programma, streaming - RassegnaZampa : #Basket #SerieA Hall lancia l’Olimpia, a Varese non basta un grande Gentile. Che Virtus a Venezia - zazoomblog : Gevi Napoli Basket splendida prima vittoria in Serie A: 82-70 contro Treviso - #Napoli #Basket #splendida #prima - gbscaroni : E' stato un debutto interno amaro solo nel risultato (61-58 per Crema). Complimenti al SECIS #Basket #Jesolo, ai ra… -