Basket: Nba, Simmons si riavvicina a Philadelphia, possibile ritorno in settimana (Di lunedì 11 ottobre 2021) Philadelphia, 11 ott. -(Adnkronos) - C'è una svolta improvvisa, anche se non del tutto inattesa, nel caso Ben Simmons. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di Espn, l'agente del giocatore Rich Paul ha ricominciato a parlare con la dirigenza guidata da Daryl Morey e con l'allenatore Doc Rivers per fare in modo che Simmons torni a Philadelphia, probabilmente già entro la fine di questa settimana. Si fermerebbe così lo 'sciopero' di Simmons, che fino a questo momento si era rifiutato di presentarsi a Philadelphia per il training camp e per le partite di pre-season in attesa di essere scambiato, perdendo parte del suo stipendio che è stato "trattenuto" da parte della franchigia. Simmons ha accumulato perdite (tra multe e trattenute) per circa un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021), 11 ott. -(Adnkronos) - C'è una svolta improvvisa, anche se non del tutto inattesa, nel caso Ben. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di Espn, l'agente del giocatore Rich Paul ha ricominciato a parlare con la dirigenza guidata da Daryl Morey e con l'allenatore Doc Rivers per fare in modo chetorni a, probabilmente già entro la fine di questa. Si fermerebbe così lo 'sciopero' di, che fino a questo momento si era rifiutato di presentarsi aper il training camp e per le partite di pre-season in attesa di essere scambiato, perdendo parte del suo stipendio che è stato "trattenuto" da parte della franchigia.ha accumulato perdite (tra multe e trattenute) per circa un ...

