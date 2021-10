Basket: Nba. Pre - season, vittorie di Milwaukee e Phoenix (Di lunedì 11 ottobre 2021) Successi in volata e in trasferta anche per San Antonio e Chicago NEW YORK (STATI UNITI) - Vittoria dei Milwaukee Bucks in uno dei quattro match della pre - season dell'Nba andati in scena nella notte ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Successi in volata e in trasferta anche per San Antonio e Chicago NEW YORK (STATI UNITI) - Vittoria deiBucks in uno dei quattro match della pre -dell'Nba andati in scena nella notte ...

Advertising

RaiSport : ?? #Preseason: vittorie di #Milwaukee e #Phoenix Successi in volata e in trasferta anche per #SanAntonio e #Chicago… - STnews365 : Preseason NBA: crollo Lakers, Bucks sul velluto La squadra di Vogel incassa 29 punti di scarto contro i Suns: ancor… - TommyCrazi : @_gaiagiuffre_ mi sono appassionato ultimamente al Nba e al basket in generale - RaiSport : ?? Pre-season #Nba: #Atlanta batte #Memphis 91-87 Tra i protagonisti della partita l'azzurro Danilo #Gallinari con 1… - STnews365 : Brooklyn Nets: continua il caso Irving. Il giocatore dei NETS sembra sempre più intenzionato a non vaccinarsi… -