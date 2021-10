Basket, Messina: “Maccabi squadra pericolosa e ben organizzata” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Maccabi Tel Aviv è arrivato a Milano, dove affronterà l’Olimpia nella terza gara di Eurolega 2021/2022. La squadra di Messina dovrà sfruttare la difesa granitica (meno di 70 punti subiti in media nelle prime due gare) per fermare soprattutto Scottie Wilbekin (23.0 punti di media con un incredibile 62.5% da tre). “Il Maccabi come sempre è una squadra molto ben organizzata da Coach Sfairopoulos – ha sottolineato Ettore Messina alla vigilia -. Il che significa che anche tatticamente dovremo prepararci ad affrontare quello che proporranno con la loro difesa con i cambi o l’esecuzione del pick and roll e dovremo farlo con calma e pazienza per tutta la durata della gara”. “Il movimento della palla e il controllo dei rimbalzi saranno, come succede quasi sempre in ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) IlTel Aviv è arrivato a Milano, dove affronterà l’Olimpia nella terza gara di Eurolega 2021/2022. Ladidovrà sfruttare la difesa granitica (meno di 70 punti subiti in media nelle prime due gare) per fermare soprattutto Scottie Wilbekin (23.0 punti di media con un incredibile 62.5% da tre). “Ilcome sempre è unamolto benda Coach Sfairopoulos – ha sottolineato Ettorealla vigilia -. Il che significa che anche tatticamente dovremo prepararci ad affrontare quello che proporranno con la loro difesa con i cambi o l’esecuzione del pick and roll e dovremo farlo con calma e pazienza per tutta la durata della gara”. “Il movimento della palla e il controllo dei rimbalzi saranno, come succede quasi sempre in ...

