Basket, i migliori italiani della 3^ giornata di Serie A: derby da protagonista per Gentile, Bortolani sempre più leader a Treviso (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo la terza giornata della Serie A 2021-2022 restano al comando le due grandi rivali (Virtus Bologna ed Olimpia Milano). Un turno di campionato che ha regalato numerose prestazioni importanti tra i giocatori italiani. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori della domenica appena trascorsa. Diego Flaccadori (Dolomiti Energia Trento): protagonista nella prima vittoria trentina del campionato. Decisivo con i suoi 17 punti in 28 minuti di gioco, con un ottimo 3/4 dall’arco e 16 di valutazione finale. Bruno Mascolo (Bertram Basket Tortona): si conferma dopo l’ottimo avvio stagionale. E’ il migliore della sua squadra con sedici punti con anche sei assist a referto (19 di valutazione). Purtroppo una prestazione che non è coincisa ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo la terzaA 2021-2022 restano al comando le due grandi rivali (Virtus Bologna ed Olimpia Milano). Un turno di campionato che ha regalato numerose prestazioni importanti tra i giocatori. Andiamo a scoprire quali sono state ledomenica appena trascorsa. Diego Flaccadori (Dolomiti Energia Trento):nella prima vittoria trentina del campionato. Decisivo con i suoi 17 punti in 28 minuti di gioco, con un ottimo 3/4 dall’arco e 16 di valutazione finale. Bruno Mascolo (BertramTortona): si conferma dopo l’ottimo avvio stagionale. E’ il miglioresua squadra con sedici punti con anche sei assist a referto (19 di valutazione). Purtroppo una prestazione che non è coincisa ...

