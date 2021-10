Basket, Eurolega 2021-2022: l’Olimpia Milano cerca il tris contro il Maccabi Tel Aviv (Di lunedì 11 ottobre 2021) l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare la prima settimana con il doppio impegno in Eurolega. Al Forum arriva domani il Maccabi Tel Aviv e poi venerdì tocca all’Anadolu Efes Istanbul. Una tre giorni dunque molto importante per la squadra di Messina, che ha l’intento di confermare l’imbattibilità in campo europeo, dopo le due ottime vittorie con CSKA Mosca e Baskonia. Quella con il Maccabi è una sfida da vincere per una Milano che ha fatto davvero un’impressione sicuramente migliore in campo europeo rispetto a quello italiano. La squadra ha offerto due prestazioni di alto livello nelle prime due partite, in particolare a livello difensivo, con l’Olimpia che ha costruito le sue vittorie proprio dalla pressione messa nella propria metà del campo. Melli ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021)si prepara ad affrontare la prima settimana con il doppio impegno in. Al Forum arriva domani ilTele poi venerdì tocca all’Anadolu Efes Istanbul. Una tre giorni dunque molto importante per la squadra di Messina, che ha l’intento di confermare l’imbattibilità in campo europeo, dopo le due ottime vittorie con CSKA Mosca e Baskonia. Quella con ilè una sfida da vincere per unache ha fatto davvero un’impressione sicuramente migliore in campo europeo rispetto a quello italiano. La squadra ha offerto due prestazioni di alto livello nelle prime due partite, in particolare a livello difensivo, conche ha costruito le sue vittorie proprio dalla pressione messa nella propria metà del campo. Melli ...

