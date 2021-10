Barcellona, il Newcastle piomba su Coutinho. Manchester United interessato a Dembélé (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Barcellona non sta attraversando un buon momento sia sotto il punto di vista dei risultati, sia per quanto concerne l’aspetto economico e, per tale motivo, a breve potrebbero esserci nuove cessioni. Stando a quanto riportato dal ‘Daily Express’, la nuova proprietà saudita del Newcastle avrebbe messo gli occhi su Philippe Coutinho, già grande protagonista in Premier League con la maglia del Liverpool e fuori dai piani tecnici di Ronald Koeman. Ousmane Dembélé, invece, è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora rinnovato, dunque potrebbe decidere di lasciare i blaugrana a parametro zero. Sulle tracce del francese c’è soprattutto il Manchester United, ma il Barcellona spera ancora di trovare un accordo con il giocatore per il rinnovo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilnon sta attraversando un buon momento sia sotto il punto di vista dei risultati, sia per quanto concerne l’aspetto economico e, per tale motivo, a breve potrebbero esserci nuove cessioni. Stando a quanto riportato dal ‘Daily Express’, la nuova proprietà saudita delavrebbe messo gli occhi su Philippe, già grande protagonista in Premier League con la maglia del Liverpool e fuori dai piani tecnici di Ronald Koeman. Ousmane, invece, è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora rinnovato, dunque potrebbe decidere di lasciare i blaugrana a parametro zero. Sulle tracce del francese c’è soprattutto il, ma ilspera ancora di trovare un accordo con il giocatore per il rinnovo. SportFace.

