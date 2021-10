Ballottaggio a Caronno, il candidato Giudici contro Persiano: “Il trionfo dell’incoerenza” (Di lunedì 11 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “È il trionfo dell’incoerenza”. Bolla così, il sindaco uscente di Caronno Marco Giudici (centrosinistra), la decisione di Antonio Persiano e della sua lista Uniti per Caronno Pertusella e Bariola (formata da Domus e Albatros) di apparentarsi col centrodestra in vista del Ballottaggio del prossimo fine settimana. “Quella di Persiano – afferma Giudici senza tanti giri tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 11 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “È il”. Bolla così, il sindaco uscente diMarco(centrosinistra), la decisione di Antonioe della sua lista Uniti perPertusella e Bariola (formata da Domus e Albatros) di apparentarsi col centrodestra in vista deldel prossimo fine settimana. “Quella di– affermasenza tanti giri tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

