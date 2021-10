Baciami questo E tira fuori tutto | Damiano dei Maneskin fuori controllo | una foto troppo spinta | Guardaq

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Che Iapprezzino i tatuaggi non è una novità. In particolareDavid ne ha uno per ogni gusto e occasione. Non tutti però sono ben visibili. Ce n'è uno in particolare a essere ben "nascosto", nonostante il chiaro messaggio che contiene. Si tratta di una scritta sul lato B, mostrata in unasu Instagram. "Kiss This", è il tatuaggio, ossia "" in inglese. Una frecciata a tutti quegli haters che attaccano la band, forte di aver vinto Sanremo e l'Eurovision. Per essere ancora più chiaro sui destinatari del messaggio, il gruppo musicale pubblica un altro commento: "Haters will say it's marketing", ovvero "gli haters diranno che è marketing". Dello stesso parere il chitarrista Thomas Raggi, che sottostante scrive: "Haters gonna hate", "Gli haters odieranno". ...