Avirex Civilian & Military Tailors | la collezione autunno inverno 21 22

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 11 ottobre 2021)è ancora oggi conosciuto e rinomato in tutto il mondo non solo per le sue giacche ma anche per le collezioni di calzature, il cui design è affidato a Nice Footwear, azienda licenziataria con sede a Milano. Stagione dopo stagione, lafootwear disi è evoluta per restare al passo coi tempi, rimanendo però fedele alle origini e allo spirito su cui si è fondata l’azienda. LaFW 21/22 prosegue questa rotta con l’utilizzo dei migliori materiali come vera pelle, crosta scamosciata, mesh traspirante e nylon croccante che assicurano grande comfort, leggerezza e sostenibilità.si avvale inoltre di concerie certificate LWG (Leather Working Group) che migliorano l’impatto ambientale. L’ispirazione dellaarriva dagli anni ’90 in termini di ...