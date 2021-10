Attacco a Cgil, Draghi da Landini. Cresce il pressing per sciogliere Forza Nuova (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi si recherà stamattina nella sede della Cgil nazionale a Roma, in solidarietà con il sindacato e contro le violenze di sabato scorso durante la manifestazione ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio Mariosi recherà stamattina nella sede dellanazionale a Roma, in solidarietà con il sindacato e contro le violenze di sabato scorso durante la manifestazione ...

