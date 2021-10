Atletica | Maratona Boston 2021 | trionfo keniota con Kipruto e Chemtai Kipyogei

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 ottobre 2021) IlBensontrionfa nellamaschile di, chiudendo la gara in 2 ore 9 minuti e 51 secondi davanti all’etiope Lemi Berhanu, secondo per 45?, e al connazionale Jemal Yimer. In campo femminile, invece, arriva il successo dellaDianache, col tempo di 2 ore, 24 minuti e 45 secondi, precede la connazionale, Edna Kiplagat (2.25.09) e Mary Ngugi (2.25.20). Ladiera stata annullata per la pandemia nel 2020, e l’ultima edizione risaliva a due anni fa. SportFace.