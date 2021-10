Atletica: doppietta kenyana alla maratona di Boston, vincono Kipruto e Kipyogei (Di lunedì 11 ottobre 2021) Boston, 11 ott. (Adnkronos) - Benson Kipruto ha vinto la maratona di Boston, che ha visto alla partenza 20.000 partecipanti. Il kenyano si impone con il tempo di 2h09'51" precedendo gli etiopi Berthanu Lemi e Jemal Yimer. Nella gara femminile il Kenya ha monopolizzato tutto il podio con il successo di Diana Chemtai Kipyogei in 2h24'45", davanti a Edna Kiplagat e a Mary Ngugi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021), 11 ott. (Adnkronos) - Bensonha vinto ladi, che ha vistopartenza 20.000 partecipanti. Il kenyano si impone con il tempo di 2h09'51" precedendo gli etiopi Berthanu Lemi e Jemal Yimer. Nella gara femminile il Kenya ha monopolizzato tutto il podio con il successo di Diana Chemtaiin 2h24'45", davanti a Edna Kiplagat e a Mary Ngugi.

_Sport_Calcio_ : RT @atleticaitalia: #atletica ad Abano Terme (Padova), nei Societari di prove multiple, titoli italiani under 18 per due club romani ????? gl… - atleticaitalia : #atletica ad Abano Terme (Padova), nei Societari di prove multiple, titoli italiani under 18 per due club romani… - ginugiola : RT @rep_parma: Atletica: a Parma fanno festa i Cadetti lombardi. Doppietta parmigiana nel mezzofondo [aggiornamento delle 11:58] https://t.… - CatelliRossella : Atletica: doppietta etiope alla Trento Half Marathon - Sport - ANSA - rep_parma : Atletica: a Parma fanno festa i Cadetti lombardi. Doppietta parmigiana nel mezzofondo [aggiornamento delle 11:58] -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica doppietta Doppietta di Tartaglini e Mattesini alla 46esima Passeggiata alla Fiera di Sinalunga Rimini Nord) di 56" Prima delle premiazioni alla presenza delle autorità cittadine , l'Atletica Sinalunga ha voluto ricordare Vincenzo Ricciarini detto il " Toppe" atleta , dirigente e amico di ...

Multiple allievi: doppietta romana ai Societari Al femminile la squadra vincitrice si impone a quota 12.469 nei confronti di Us Aterno Pescara (11.801) e Toscana Atletica Empoli Nissan (11.216). In chiave individuale, spicca il bel duello nell'...

