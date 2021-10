Atalanta, Percassi: «Mercato? Ci faremo trovare pronti. Sull’addio di Gomez…» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni de L’Eco di Bergamo: le sue dichiarazioni Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni de L’Eco di Bergamo. Le sue dichiarazioni. Mercato – «Come piace dire a papà se avremo l’opportunità di migliorarci ci faremo trovare pronti, anche se già veniamo da investimenti significativi. Non è nostro intento indebolire la squadra». GOL REALIZZATI – «Lo dicono i numeri ma è presto per dare giudizi. Non scordiamoci che abbiamo giocato prima senza Zapata e poi senza Muriel. E l’attacco è rimasto lo stesso della scorsa stagione». ADDIO GOMEZ – «La media-gol senza di lui nel ritorno si era alzata. L’attacco è lo stesso con Piccoli al posto di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Luca, amministratore delegato dell’, ha parlato ai microfoni de L’Eco di Bergamo: le sue dichiarazioni Luca, amministratore delegato dell’, ha parlato ai microfoni de L’Eco di Bergamo. Le sue dichiarazioni.– «Come piace dire a papà se avremo l’opportunità di migliorarci ci, anche se già veniamo da investimenti significativi. Non è nostro intento indebolire la squadra». GOL REALIZZATI – «Lo dicono i numeri ma è presto per dare giudizi. Non scordiamoci che abbiamo giocato prima senza Zapata e poi senza Muriel. E l’attacco è rimasto lo stesso della scorsa stagione». ADDIO GOMEZ – «La media-gol senza di lui nel ritorno si era alzata. L’attacco è lo stesso con Piccoli al posto di ...

