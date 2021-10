Atalanta | Percassi | «L’obiettivo rimane la salvezza Europa? Andarci sarebbe come un trofeo»

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Luca, ad dell’, ha parlato a L’Eco di Bergamo: le parole del dirigente Luca, ad dell’, ha parlato a l’Eco di Bergamo della stagione dei bergamaschi. «Siamo contenti di questo avvio di stagione. Il bilancio delle prime 9 partite giocate è positivo, l’ha mostrato la sua identità e presto arriverà anche la continuità, ma l’senza la sua curva non è l’. Spero che torni al più presto il tifo compatto che è nella nostra storia. Sono stati fatti degli investimenti importanti, la rosa ora è più completa che in passato ma poi non è automatico migliorare la classifica». OBIETTIVO – «Il nostro obiettivo? Prima lada raggiungere il più in fretta possibile, poi a quel punto ci guarderemo intorno. ...

Advertising

Ftbnews24 : ??? #Atalanta #AtalantaYoungBoys #UCL verso #AtalantaMilan #SerieA ?? - TuttoMercatoWeb : Luca Percassi: 'Firmerei subito per un'Atalanta tra le prime 7 a fine campionato' - Atalantinicom : #Atalanta - Lettera al sito sull'intervista odierna a Luca Percassi#Atalanta - - sportli26181512 : Atalanta, Percassi junior: 'Siamo una grande, ora rivoglio il tifo compatto...': Dopo il malumore dei tifosi e i po… - Fantacalcio : Atalanta, Percassi: 'Squadra più competitiva di sempre' -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Percassi

L'cresce stagione dopo stagione e il progetto è sempre più ambizioso. Gli orobici sono ormai ... Lo sa bene l'amministratore delegato nerazzurro Lucache, ai microfoni dell'Eco di ......per primo Dopo il malumore dei tifosi e i posti vuoti in Tribuna Rinascimento all'esordio in Champions League dell'contro lo Young Boys, l'amministratore delegato nerazzurro Lucaha ...L'amministratore delegato dell'Atalanta, Percassi, durante un'intervista, ha parlato del momento attuale della squadra bergamasca ...Atalanta, Djimsiti si opera: le ultime. Nonostante non si abbiano certezze sul tipo di frattura (scomposta o composta) l'operazione sembra sia praticamente necessaria per tentare ...