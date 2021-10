Atalanta, la falsa modestia non paga. Il mercato non nasconde le reali ambizioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’Atalanta continua a nascondere i suoi reali obiettivi forse per paura di una caduta. Ma il mercato della Dea dice altro Qualcuno dice che l’Atalanta si è imborghesita e invece è il contrario. La Dea continua a mostrare tutta la sua umiltà, forse per necessità, forse per scaramanzia, forse per questione di ‘rispetto’ alla sua storia. Ma la storia negli ultimi anni è cambiata. Quindi basta falsa modestia! L’Atalanta, due anni fa, avrebbe potuto vincere lo Scudetto! Qual è la paura? Dichiarare l’obiettivo e poi non riuscire a ottenerlo e quindi è meglio volare bassi parlando di salvezza? Dispiace per la società atalantina e per la rispettabilissima proprietà ma è ridicolo! L’a.d. Luca Percassi oggi a L’Eco di Bergamo ha dichiarato: ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’continua are i suoiobiettivi forse per paura di una caduta. Ma ildella Dea dice altro Qualcuno dice che l’si è imborghesita e invece è il contrario. La Dea continua a mostrare tutta la sua umiltà, forse per necessità, forse per scaramanzia, forse per questione di ‘rispetto’ alla sua storia. Ma la storia negli ultimi anni è cambiata. Quindi basta! L’, due anni fa, avrebbe potuto vincere lo Scudetto! Qual è la paura? Dichiarare l’obiettivo e poi non riuscire a ottenerlo e quindi è meglio volare bassi parlando di salvezza? Dispiace per la società atalantina e per la rispettabilissima proprietà ma è ridicolo! L’a.d. Luca Percassi oggi a L’Eco di Bergamo ha dichiarato: ...

