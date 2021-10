Aston Martin DB6, Lunaz lancia il restomod elettrico da 1 milione di euro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un restomod elettrico da oltre un milione di euro . E' quello che coinvolge Aston Martin DB6 , sottoposta alla 'cura' dall'azienda inglese Lunaz , che ha sede al Silverstone . Leggi ora: cosa è il ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Unda oltre undi. E' quello che coinvolgeDB6 , sottoposta alla 'cura' dall'azienda inglese, che ha sede al Silverstone . Leggi ora: cosa è il ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Corriere: «No time to die»: tutto sull’Aston Martin DB5 e le altre auto di Bond - Corriere : «No time to die»: tutto sull’Aston Martin DB5 e le altre auto di Bond - infoitcultura : «No time to die»: tutto sull’Aston Martin DB5 e le altre auto del nuovo film di James Bond - mart16na : Dai dio can che le aston martin e le mclaren appena vedono hamilton nello specchietto si fermano a fare la pausa ca… - BeppeSammartino : RT @Corriere: «No time to die»: tutto sull’Aston Martin DB5 e le altre auto di Bond -

Ultime Notizie dalla rete : Aston Martin Aston Martin DB6, Lunaz lancia il restomod elettrico da 1 milione di euro Un restomod elettrico da oltre un milione di euro . E' quello che coinvolge Aston Martin DB6 , sottoposta alla 'cura' dall'azienda inglese Lunaz , che ha sede al Silverstone . Leggi ora: cosa è il restomod Lunaz è specialista della categoria. Elettrifica infatti le più ...

Formula 1 - Le pagelle del GP di Turchia Lance Stroll 6,5 Con una Aston Martin apparsa sempre abbastanza modesta è ancora lui quello che fa legna, sia in qualifica che in gara. Esteban Ocon 6 Don't stop me now cantavano i Queen e canta ...

«No time to die»: tutto sull’Aston Martin DB5 e le altre auto del nuovo film di James Bond Corriere della Sera 007 No Time To Die, parliamo del finale: quale futuro per James Bond? No Time To Die, diretto da Cary Fukunaga, segna un traguardo importante per la nota saga action. Come andrà avanti il franchise senza Daniel Craig?

Vettel spiega l'azzardo (sbagliato) delle gomme da asciutto Sebastian Vettel, pilota Aston Martin, ha spiegato la scelta di montare le gomme Medium slick con la pista ancora bagnata. Un azzardo che avrebbe potuto pagare dividendi altissimi, ma che invece si è ...

Un restomod elettrico da oltre un milione di euro . E' quello che coinvolgeDB6 , sottoposta alla 'cura' dall'azienda inglese Lunaz , che ha sede al Silverstone . Leggi ora: cosa è il restomod Lunaz è specialista della categoria. Elettrifica infatti le più ...Lance Stroll 6,5 Con unaapparsa sempre abbastanza modesta è ancora lui quello che fa legna, sia in qualifica che in gara. Esteban Ocon 6 Don't stop me now cantavano i Queen e canta ...No Time To Die, diretto da Cary Fukunaga, segna un traguardo importante per la nota saga action. Come andrà avanti il franchise senza Daniel Craig?Sebastian Vettel, pilota Aston Martin, ha spiegato la scelta di montare le gomme Medium slick con la pista ancora bagnata. Un azzardo che avrebbe potuto pagare dividendi altissimi, ma che invece si è ...