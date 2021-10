Assalto No Vax al pronto soccorso, il primario: "Malati terrorizzati, mai vista tanta furia" (Di lunedì 11 ottobre 2021) “La sala emergenze era isolata, se fosse arrivato un paziente grave, in quei minuti l’accesso sarebbe stato impedito. Mai vista una tale furia”. È il racconto di Francesco Pugliese, direttore del pronto soccorso del Policlinico Umberto I, sull’incursione no vax nel suo ospedale, in una breve intervista al Corriere della Sera. E spiega: “Avevamo questo paziente, arrivava dalla manifestazione, ma rifiutava i trattamenti, persino il tampone. Inveiva contro il personale. Dieci persone si erano radunate fuori dal pronto soccorso per lui, come fossero venuti a liberarlo. La tensione è salita quando sono diventati quaranta, parenti, amici, ma anche no vax e no green pass a sentire quello che urlavano... insulti irripetibili, minacce. Mai i colleghi si erano sentiti addosso ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) “La sala emergenze era isolata, se fosse arrivato un paziente grave, in quei minuti l’accesso sarebbe stato impedito. Maiuna tale”. È il racconto di Francesco Pugliese, direttore deldel Policlinico Umberto I, sull’incursione no vax nel suo ospedale, in una breve interal Corriere della Sera. E spiega: “Avevamo questo paziente, arrivava dalla manifestazione, ma rifiutava i trattamenti, persino il tampone. Inveiva contro il personale. Dieci persone si erano radunate fuori dalper lui, come fossero venuti a liberarlo. La tensione è salita quando sono diventati quaranta, parenti, amici, ma anche no vax e no green pass a sentire quello che urlavano... insulti irripetibili, minacce. Mai i colleghi si erano sentiti addosso ...

