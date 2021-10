Assalto no green pass all’Umberto I di Roma, il direttore del pronto soccorso: “Mai vista tanta violenza. Siamo sotto choc e demotivati” (Di lunedì 11 ottobre 2021) La sala emergenze dell’ospedale isolata e medici e infermieri barricati dietro le porte blindate, per difendersi da “aggressioni, spintoni, bottigliette lanciate addosso“. Così Francesco Pugliese, direttore del pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, ha raccontato al Corriere della sera l’aggressione di sabato notte. Una quarantina di manifestanti no green pass hanno fatto irruzione, dopo che un altro era stato ricoverato e posto in isolamento per essersi rifiutato di sottoporsi al test anti Covid. Un vero e proprio scenario da battaglia. A dispetto del fatto che “un pronto soccorso è – o meglio sarebbe dovuto essere – come la Croce Rossa in zona di guerra: sacro, intoccabile”. Il paziente ricoverato – un uomo proveniente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) La sala emergenze dell’ospedale isolata e medici e infermieri barricati dietro le porte blindate, per difendersi da “aggressioni, spintoni, bottigliette lanciate addosso“. Così Francesco Pugliese,deldel Policlinico Umberto I di, ha raccontato al Corriere della sera l’aggressione di sabato notte. Una quarantina di manifestanti nohanno fatto irruzione, dopo che un altro era stato ricoverato e posto in isolamento per essersi rifiutato diporsi al test anti Covid. Un vero e proprio scenario da battaglia. A dispetto del fatto che “unè – o meglio sarebbe dovuto essere – come la Croce Rossa in zona di guerra: sacro, intoccabile”. Il paziente ricoverato – un uomo proveniente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era… - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - repubblica : No Green Pass a Roma, la sede della Cgil devastata: i neofascisti Fiore e Castellino guidano l'assalto - Nanoalto : No Green Pass, il primario sull’assalto al pronto soccorso: “Sala emergenze bloccata” - fattoquotidiano : Assalto no green pass all’Umberto I di Roma, il direttore del pronto soccorso: “Mai vista tanta violenza. Siamo sot… -