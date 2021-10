Assalto alla CGIL, Landini: il 16 ottobre in piazza “per il lavoro e la democrazia” (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Aperte e presidiate tutte le Camere del lavoro in Italia e sit in presso la sede nazionale a Roma. Così la CGIL, insieme agli altri sindacati, ha risposto immediatamente all’Assalto alla sede di domenica da parte di frange estreme che stavano partecipando nella Capitale alla manifestazione No Green Pass, mentre prepara una mobilitazione per sabato prossimo, 16 ottobre: “CGIL, Cisl e Uil organizzeranno una grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia”, annunciano le organizzazioni sindacali. “Quella di sabato è una ferita democratica, un atto di offesa alla Costituzione nata dalla Resistenza, un atto che ha violentato il mondo del lavoro e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Aperte e presidiate tutte le Camere delin Italia e sit in presso la sede nazionale a Roma. Così la, insieme agli altri sindacati, ha risposto immediatamente all’sede di domenica da parte di frange estreme che stavano partecipando nella Capitalemanifestazione No Green Pass, mentre prepara una mobilitazione per sabato prossimo, 16: “, Cisl e Uil organizzeranno una grande manifestazione nazionale e antifascista per ile la”, annunciano le organizzazioni sindacali. “Quella di sabato è una ferita democratica, un atto di offesaCostituzione nata dResistenza, un atto che ha violentato il mondo dele ...

