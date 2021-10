Assalto alla Cgil, la Lega non andrà all’evento antifascista del 16 ottobre. Salvini: “Io contro tutti gli estremismi” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “A Roma sono stati arrestati violenti di destra, a Milano sono stati arrestati elementi di sinistra, sono tutti criminali e violenti”. Lo ha detto Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, tornando sugli scontri di sabato sera a Roma, nel corso di manifestazioni anti-green pass. Il leader della Lega ha escluso poi la partecipazione della Lega alla manifestazione della Cgil prevista per sabato 16 ottobre. “Noi sabato prossimo saremo nei gazebo della libertà, gazebo della Lega in tutta Italia” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) “A Roma sono stati arrestati violenti di destra, a Milano sono stati arrestati elementi di sinistra, sonocriminali e violenti”. Lo ha detto Matteo, nel corso di una diretta Facebook, tornando sugli scontri di sabato sera a Roma, nel corso di manifestazioni anti-green pass. Il leader dellaha escluso poi la partecipazione dellamanifestazione dellaprevista per sabato 16. “Noi sabato prossimo saremo nei gazebo della libertà, gazebo dellain tutta Italia” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

