Assalto alla Cgil, il fascismo trova spazi nella crisi della democrazia e della sinistra (Di lunedì 11 ottobre 2021) Guai a sottovalutare la portata del vile Assalto fascista alla Cgil di sabato 9 ottobre. Si è trattato di un episodio per nulla marginale o casuale, ma che si inserisce invece in un quadro, non solo italiano ma europeo, di forte ripresa dei movimenti di destra violenta basati su attacchi fisici ai propri antagonisti, razzismo, omofobia. In questo senso va detto chiaramente che Fiore, Castellino e gli altri caporioni di Forza Nuova e delle organizzazioni ad essa collegate rappresentano solo la punta dell’iceberg. Dietro di loro ci sono vaste zone grigie (in realtà nerastre) collegate a settori importanti delle forze di destra rappresentate in Parlamento, nelle istituzioni locali e nel governo, come dimostrato da varie recenti inchieste, tra le quali quelle di Report e di Fanpage. Sia Fratelli d’Italia che la Lega hanno numerosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Guai a sottovalutare la portata del vilefascistadi sabato 9 ottobre. Si è trattato di un episodio per nulla marginale o casuale, ma che si inserisce invece in un quadro, non solo italiano ma europeo, di forte ripresa dei movimenti di destra violenta basati su attacchi fisici ai propri antagonisti, razzismo, omofobia. In questo senso va detto chiaramente che Fiore, Castellino e gli altri caporioni di Forza Nuova e delle organizzazioni ad essa collegate rappresentano solo la punta dell’iceberg. Dietro di loro ci sono vaste zone grigie (in realtà nerastre) collegate a settori importanti delle forze di destra rappresentate in Parlamento, nelle istituzioni locali e nel governo, come dimostrato da varie recenti inchieste, tra le quali quelle di Report e di Fanpage. Sia Fratelli d’Italia che la Lega hanno numerosi ...

