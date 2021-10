Arzano | Cinzia Aruta proclamata ufficialmente sindaca

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Giorno di festeggiamenti adche – dopo la lunga parentesi della commissione prefettizia chiamata dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche – torna finalmente ad avere un sindaco o meglio unache anzi – da subito – sottolinea di non sentirsi affatto “donna sola al comando”. Grazie al 56,1% L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ultimora_pol : #Elezioni #Amministrative #Campania #Napoli #Arzano 32 sezioni su 32 scrutinate: Cinzia #Aruta (#M5S-#PD-… - italia24com1 : La soddisfazione e i festeggiamenti di Cinzia Aruta, neo Sindaco di Centro Sinistra ad #Arzano #M5S - puntomagazine : La candidata della coalizione #Movimento5Stelle e #PartitoDemocratico Cinzia Aruta vince al primo turno nel comune…

Elezioni comunaliAruta è il nuovo sindaco Politica Locale Maria Anastasio - 5 Ott 2021 Tutto pronto per le elezioni comunali 2021. Anche i residenti disono stati chiamati alle ...... il Centrodestra perde anche il Comune dinei risultati delle Elezioni Amministrative 2021 : per il popoloso centro alle porte di Napoli sarà ancora Vincenza () Aruta il sindaco per i ...Consiglieri eletti ad Arzano, risultati Elezioni Comunali 2021: nuovo Consiglio, nomi preferenze e scenari. Sindaco eletto Aruta (Centrosinistra) ...In sei centri non capoluogo superiori ai 15 mila abitanti partita chiusa al primo turno Sindaci già eletti anche a Arzano, Brusciano, Frattaminore, Santa Maria e Sessa ...