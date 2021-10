Arriva la conferma: la serie HONOR 50 sarà dotata di Google Mobile Services (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il canale Facebook ufficiale di HONOR ha confermato che l'attesa serie HONOR 50 sarà dotata di Google Mobile Services L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il canale Facebook ufficiale dihato che l'attesa50diL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Arriva la conferma: la serie HONOR 50 sarà dotata di Google Mobile Services - salutegreen24 : Il carrello della spesa degli italiani è sempre più green. Quasi 9 consumatori su 10 affermano di compiere scelte s… - Yuro_23 : RT @IGNitalia: #LeggendePokémonArceus non sarà un gioco open-world, arriva la conferma di The Pokémon Company. Ecco come sarà gestita l'esp… - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: #LeggendePokémonArceus non sarà un gioco open-world, arriva la conferma di The Pokémon Company. Ecco come sarà gestita l'esp… - IGNitalia : #LeggendePokémonArceus non sarà un gioco open-world, arriva la conferma di The Pokémon Company. Ecco come sarà gest… -