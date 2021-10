Argentina-Uruguay 3-0 | gol e highlights della partita | VIDEO

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Gol edi3-0,valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. In gol anche Lionel Messi

...Martinez si è lasciato alle spalle i problemi fisici (che lo avevano costretto a saltare la sfida contro il Paraguay) e ha sfoderato una prestazione super contro l', trascinando l'...Commenta per primo Nella gara dell'11ª giornata di qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022, l'supera per 3 - 0 l'. In gol Messi, De Paul e Lautaro Martinez. Guarda gli highlights del match.Lionel Messi ha raggiunto un nuovo record con la maglia dell'Argentina Non ci sono più aggettivi per descrivere la grandezza di Lionel Messi. Dopo aver infranto qualsiasi tipo di record con la maglia ...Lautaro Martinez torna protagonista con l’Argentina. L’attaccante dell’Inter ha realizzato un gol e un assist nella netta vittoria per 3-0 dell’Albiceleste sull’Uruguay.