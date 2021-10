Ardea | la TARI aumenta in bolletta | il Sindaco Savarese spiega il perché

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono tanti i cittadini diche negli ultimi giorni hanno lamentato un aumento della, la tassa sui rifiuti, in. E se c’è chi ha subito pagato, c’è anche chi non ha nascosto tutta la disapprovazione per quella che in tanti hanno definito una ‘brutta sorpresa’a detta dei residenti gli aumenti ci sono “su tutto, ma i servizi sono sempre meno”. A mettere la parola fine a tutte le segnalazioni e alle lamentele ci ha pensato ildi, Mario, che sui social ha pubblicato poco fa una lettera aperta rivolta a un cittadino, che l’aveva contatto per avere delucidazioni e per far sì che la situazione fosse più chiara a tutti. Leggi anche:, controlli a tappeto alle Salzare, blitz in corso dei Carabinieri: ...