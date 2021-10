Arancia meccanica e Cane di paglia: 50 anni fa la violenza accese il cinema (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da una parte abbiamo un gruppo di amici che picchia e stupra per divertimento. Dall’altra un timido prof americano che, in un paesino sperduto della Cornovaglia, si trasforma in un killer spietato per difendere la sua idea di giustizia. Siamo alla fine del 1971, 50 anni fa, e la violenza conquista il cinema. Escono infatti a pochi giorni di distanza Arancia meccanica di Stanley Kubrick e Cane di paglia di Sam Peckinpah, due film americani girati in Inghilterra. Entrambi vengono recensiti nello stesso numero di “Time” e “Newsweek”. Due film molto diversi che però ricevono accuse dello stesso tenore. Immorali, reazionari, fascisti, diseducativi, pericolosi. Insomma, i tempi sono quelli che sono ma il valore delle opere e la loro estetica vengono quasi messi da ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da una parte abbiamo un gruppo di amici che picchia e stupra per divertimento. Dall’altra un timido prof americano che, in un paesino sperduto della Cornovaglia, si trasforma in un killer spietato per difendere la sua idea di giustizia. Siamo alla fine del 1971, 50fa, e laconquista il. Escono infatti a pochi giorni di distanzadi Stanley Kubrick edidi Sam Peckinpah, due film americani girati in Inghilterra. Entrambi vengono recensiti nello stesso numero di “Time” e “Newsweek”. Due film molto diversi che però ricevono accuse dello stesso tenore. Immorali, reazionari, fascisti, diseducativi, pericolosi. Insomma, i tempi sono quelli che sono ma il valore delle opere e la loro estetica vengono quasi messi da ...

