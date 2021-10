Appalti truccati e corruzione elettorale | arrestato Nino Savastano | fedelissimo di De Luca

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Napoli, 11 ott –, consigliere regionale della Campania,del governatore Vincenzo De. Già assessore alle Politiche sociali al Comune di Salerno quando era sindaco Deè finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procura di Salerno. Stessa misura è stata applicata anche perCaselli, dirigente del settore ambiente del Comune di Salerno. In carcere, invece, è finito Fiorenzo Zoccola, presidente di una cooperativa sociale nonché gestore di fatto di diverse altre cooperative che avevano in gestione la manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio ...

... sempre a Salerno, degli imprenditori titolari delle cooperative, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti in merito all'aggiudicazione degliTra i coinvolti ci sono diversi referenti delle cooperative sociali salernitane come i vertici della coop San Matteo L inchiesta della procura di Salerno sugliscuote il sistema di ...Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti inerenti all'aggiudicazione degli appalti. Nel caso di Savastano e Zoccola, anche di corruzione elettorale Ne ...Le accuse sono di associazione a delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti per l'aggiudicazione degli appalti. Per Savastano e Zoccola si aggiunge la corruzione elettorale ...