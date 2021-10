Appalti truccati, arrestato consigliere regionale vicino a De Luca (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno stanno eseguendo dieci misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta (29 gli indagati totali) coordinata dalla Procura della Repubblica, guidata dal procuratore capo Giuseppe Borrelli. Tra i destinatari delle misure cautelari c’è anche Giovanni Savastano (detto Nino) consigliere regionale ed ex assessore alle Politiche Sociali del comune di Salerno, vicino al presidente della Regione Vincenzo De Luca. Gli indagati sono accusati a vario titolo di turbata libertà degli incanti, induzione indebita, associazione per delinquere ed un caso di corruzione elettorale. Leggi anche: L’assessore di Fdi che rifiuta una tangente da 50 mila euro e denuncia: «Ho solo fatto il mio dovere» Caso Mensa dei poveri, a processo l’ex eurodeputata Lara Comi e altri 60 per tangenti e ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno stanno eseguendo dieci misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta (29 gli indagati totali) coordinata dalla Procura della Repubblica, guidata dal procuratore capo Giuseppe Borrelli. Tra i destinatari delle misure cautelari c’è anche Giovanni Savastano (detto Nino)ed ex assessore alle Politiche Sociali del comune di Salerno,al presidente della Regione Vincenzo De. Gli indagati sono accusati a vario titolo di turbata libertà degli incanti, induzione indebita, associazione per delinquere ed un caso di corruzione elettorale. Leggi anche: L’assessore di Fdi che rifiuta una tangente da 50 mila euro e denuncia: «Ho solo fatto il mio dovere» Caso Mensa dei poveri, a processo l’ex eurodeputata Lara Comi e altri 60 per tangenti e ...

