Appalti truccati, arrestato consigliere regionale in Campania

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno stanno eseguendo dieci misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta (29 gli indagati totali) coordinata dalla Procura della Repubblica, guidata dal procuratore capo Giuseppe Borrelli. Tra i destinatari delle misure cautelari c'è anche Giovanni Savastano (detto Nino) consigliere regionale ed ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno. Gli indagati sono accusati a vario titolo di turbata libertà degli incanti, induzione indebita, associazione per delinquere ed un caso di corruzione elettorale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Appalti truccati Austria. Si dimette il cancelliere Kurz, indagato per corruzione Strache nel video prometteva a Makarowa enormi favori, anche appalti truccati in cambio della promessa di ingenti fondi per la campagna elettorale. Per questo affaire, l'"Ibizagate", Kurz è indagato ...

Otto patteggiamenti, ciascuno a due anni, per tangenti e appalti truccati Si chiude dopo anni davanti al gup di Bolzano la vicenda giudiziaria sulle forniture irregolari all'ospedale di Merano di monitor ed apparecchi sanitari vari. Contestata l'associazione a delinquere ...

Tangenti e appalti truccati per le forniture all'ospedale di Merano, patteggiano in otto BOLZANO. Otto patteggiamenti, ciascuno a due anni, davanti al gup di Bolzano: si è concluso così, oggi 6 ottobre, il procedimento giudiziario a carico di sei persone e due aziende che erano tutti rima ...

