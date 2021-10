Appalti truccati | arrestato consigliere regionale della Campania

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Appalti truccati

Un'indagine su presuntia Salerno vede coinvolto anche un ex assessore che ora siede tra i tavoli del Consiglio Regionale campano. Questa mattina sono state eseguite dieci misure cautelari su 29 indagati. Il ...Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti inerenti l'aggiudicazione di. Per ricevere le nostre notizie in tempo ...Tra gli indagati anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, riconfermato lunedì scorso con il 57% (sostenuto da una coalizione civica di centrosinistra), per fatti risalenti alla precedente Amminis ...Eseguite 10 misure cautelari. Tra i 29 indagati per l’indagine degli appalti truccati spunta il nome del primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli, fresco di conferma alla guida della città.