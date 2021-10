Appalti coop, indagato l’ex presidente della Salerno Pulita (Di lunedì 11 ottobre 2021) Anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è indagato nell’inchiesta della procura di Salerno su Appalti truccati, che hanno coinvolto Giovanni Savastano, assessore alle politiche sociali del comune di Salerno e consigliere regionale, e Luca Caselli, dirigente del settore ambiente del Comune di Salerno, entrambi ai domiciliari, mentre è scattato il divieto di dimora nel Comune di Salerno nei confronti degli imprenditori di fatto titolari delle cooperative, per reati di associazione a delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti inerenti l’aggiudicazione di alcuni Appalti. Tra gli indagati risultano anche Marcello Senatore, Ciro Mandola, Fiorenzo Zoccola, Marcello Ciotta, Davide Francese, Dario Renato ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Anche il sindaco diVincenzo Napoli ènell’inchiestaprocura disutruccati, che hanno coinvolto Giovanni Savastano, assessore alle politiche sociali del comune die consigliere regionale, e Luca Caselli, dirigente del settore ambiente del Comune di, entrambi ai domiciliari, mentre è scattato il divieto di dimora nel Comune dinei confronti degli imprenditori di fatto titolari delleerative, per reati di associazione a delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti inerenti l’aggiudicazione di alcuni. Tra gli indagati risultano anche Marcello Senatore, Ciro Mandola, Fiorenzo Zoccola, Marcello Ciotta, Davide Francese, Dario Renato ...

