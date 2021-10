Antonio Conte, ritorno in panchina con super contratto: i dettagli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Antonio Conte potrebbe aver trovato una nuova panchina dopo l’esperienza all’Inter: gli scenari possibili e le cifre del suo nuovo contratto Dopo qualche mese senza contratto, sembra essere arrivato il momento dei rientro “nel giro” per Antonio Conte. Con una panchina importante e non dall’Italia. Il tecnico pugliese è riuscito a portare all’Inter uno scudetto L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 11 ottobre 2021)potrebbe aver trovato una nuovadopo l’esperienza all’Inter: gli scenari possibili e le cifre del suo nuovoDopo qualche mese senza, sembra essere arrivato il momento dei rientro “nel giro” per. Con unaimportante e non dall’Italia. Il tecnico pugliese è riuscito a portare all’Inter uno scudetto L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

giovaafcim7 : quanto mi manca quella Stagione Hakimi sulla fascia, Antonio Conte in panchina - giovaafcim7 : @jumptarvo @thevalse_ Lukaku deve la carriera a Antonio Conte - infoitsport : Ritorno in Premier League per Antonio Conte? Ci pensa l'ambizioso Newcastle - antonio_staglia : RT @AlvisiConci: @StefanoFeltri @matteorenzi Ci parli degli intrallazzi di Conte Arcuri Didonna. Lì muto, editore non vuole? Azz. - tuttoatalanta : Ritorno in Premier League per Antonio Conte? Ci pensa l'ambizioso Newcastle -