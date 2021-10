Antonella Clerici confonde il suo ospite con il suo primo fidanzato (Di lunedì 11 ottobre 2021) Antonella Clerici chiede al suo ospite se è il suo primo fidanzato. La Clerici nella cucina di E’ sempre mezzogiorno si sente davvero a casa sua dove invita gli amici, chiacchiera con loro, confida di ex fidanzatini e tanto altro, chiede a un suo ospite se è parente del suo primo fidanzatino ma la verità è che la conduttrice credeva che in collegamento ci fosse davvero il suo primo fidanzato. Sono passati un po’ di anni e certo sarebbe stata una bella sorpresa per tutti vedere Antonella Clerici e il suo ex fidanzato ritrovarsi proprio grazie alla tv, al programma E’ sempre mezzogiorno. “Ciao, buon giorno, siamo in collegamento con Luca Dell’Acqua – poi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 ottobre 2021)chiede al suose è il suo. Lanella cucina di E’ sempre mezzogiorno si sente davvero a casa sua dove invita gli amici, chiacchiera con loro, confida di ex fidanzatini e tanto altro, chiede a un suose è parente del suofidanzatino ma la verità è che la conduttrice credeva che in collegamento ci fosse davvero il suo. Sono passati un po’ di anni e certo sarebbe stata una bella sorpresa per tutti vederee il suo exritrovarsi proprio grazie alla tv, al programma E’ sempre mezzogiorno. “Ciao, buon giorno, siamo in collegamento con Luca Dell’Acqua – poi ...

Advertising

dani_lettrice : Cmq anch'io me la prendo, come la Clerici, quando sbagliano sul più bello ?????? a Pentola o Dispensa. La mia solidari… - DonnaGlamour : Antonella Clerici racconta della menopausa: “andavo in onda con il ventaglio, lo sventolavo sempre” - contu_f : C'è Emiliano su La7 che parla di antifascismo. Ho subito girato sulla cucina di Antonella Clerici. Meglio cuochi sc… - Desytoz1 : Io sono sempre più convinta che conduttrici preparate, umane, simpatiche, empatiche e allegre come Antonella Cleric… - BELLASICILIAN12 : @BlogSocialTv1 @pinostra @RaiUno @RobiAmmendola @LucaGiudice_ @StefanoColetta2 @Tv3Blog @Tv2Blog BELLO! Finalmente… -