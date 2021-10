Anthony Hopkins nel cast di The Son, diretto da Florian Zeller (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nel cast del film The Son, diretto da Florian Zeller, ci sarà anche l'attore premio Oscar Anthony Hopkins, con cui ha realizzato The Father. Anthony Hopkins collaborerà nuovamente con il regista Florian Zeller, dopo il successo di The Father, in occasione del film The Son. Il progetto ha ottenuto inoltre l'appoggio per la distribuzione di Sony Pictures che si occuperà di far arrivare il lungometraggio anche nelle sale italiane. Nel cast di The Son, le cui riprese si sono ora concluse, ci saranno anche Zen McGrath e Anthony Hopkins. Gli interpreti già annunciati erano Hugh Jackman, Vanessa Kirby e Laura Dern. Nel team della produzione del nuovo lungometraggio di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Neldel film The Son,da, ci sarà anche l'attore premio Oscar, con cui ha realizzato The Father.collaborerà nuovamente con il regista, dopo il successo di The Father, in occasione del film The Son. Il progetto ha ottenuto inoltre l'appoggio per la distribuzione di Sony Pictures che si occuperà di far arrivare il lungometraggio anche nelle sale italiane. Neldi The Son, le cui riprese si sono ora concluse, ci saranno anche Zen McGrath e. Gli interpreti già annunciati erano Hugh Jackman, Vanessa Kirby e Laura Dern. Nel team della produzione del nuovo lungometraggio di ...

