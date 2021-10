Anno della Frutta e Verdura, torna “Il Piantastorie” di Bayer in podcast (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – In omaggio all’Anno Internazionale della Frutta e della Verdura (AIFV) promosso dalla FAO, Bayer Italia prosegue nel suo racconto per promuovere buone pratiche agricole e uno stile di vita sano. Lanciato nel 2020 in occasione dell’Anno Internazionale della Salute delle Piante, la nuova edizione de Il Piantastorie in versione podcast vuole accompagnare l’ascoltatore in un viaggio da un’epoca all’altra e intorno al mondo alla riscoperta di cinque colture: fragola, pesca, pomodoro, fico e mela. Il risultato sono cinque favole verdi da ascoltare, scritte dalla penna esperta di Antonio Pascale – scrittore e divulgatore scientifico – che partendo dalle origini racconta come l’evoluzione di ciò che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – In omaggio all’Internazionale(AIFV) promosso dalla FAO,Italia prosegue nel suo racconto per promuovere buone pratiche agricole e uno stile di vita sano. Lanciato nel 2020 in occasione dell’InternazionaleSalute delle Piante, la nuova edizione de Ilin versionevuole accompagnare l’ascoltatore in un viaggio da un’epoca all’altra e intorno al mondo alla riscoperta di cinque colture: fragola, pesca, pomodoro, fico e mela. Il risultato sono cinque favole verdi da ascoltare, scritte dalla penna esperta di Antonio Pascale – scrittore e divulgatore scientifico – che partendo dalle origini racconta come l’evoluzione di ciò che ...

