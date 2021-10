Anna Falchi e la lontananza dalla tv: “Ho sbagliato io” (Di lunedì 11 ottobre 2021) È tornata in tv dopo un lungo periodo di lontananza, Anna Falchi, ma è pronta più che mai a dare il meglio di sé e a lasciare un segno in quella che, per lei, è un’avventura totalmente inedita: la conduzione de I Fatti Vostri, dove ha preso il posto di Giancarlo Magalli. Concentrazione sul presente, sguardo al futuro, ma anche memoria del passato, da cui può ricavare importanti lezioni. Anna Falchi e la lontananza dalla tv Essere alla guida di uno storico programma come I Fatti Vostri è, per Anna Falchi, una grandissima soddisfazione, che arriva, però, dopo diverso tempo di lontananza dal mondo della televisione. La conduttrice non nega di aver dovuto ricominciare da capo, con una sorta di gavetta e che la colpa è ... Leggi su dilei (Di lunedì 11 ottobre 2021) È tornata in tv dopo un lungo periodo di, ma è pronta più che mai a dare il meglio di sé e a lasciare un segno in quella che, per lei, è un’avventura totalmente inedita: la conduzione de I Fatti Vostri, dove ha preso il posto di Giancarlo Magalli. Concentrazione sul presente, sguardo al futuro, ma anche memoria del passato, da cui può ricavare importanti lezioni.e latv Essere alla guida di uno storico programma come I Fatti Vostri è, per, una grandissima soddisfazione, che arriva, però, dopo diverso tempo didal mondo della televisione. La conduttrice non nega di aver dovuto ricominciare da capo, con una sorta di gavetta e che la colpa è ...

