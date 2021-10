Andrea Scanzi dedica L’affondo a Giorgia Meloni | “Come può dire di non conoscere la matrice fascista delle aggressioni di Roma”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Torna l’appuntamento con– la rubrica in modalità video-selfie disponibile su TvLoft tutti i martedì a partire dalle 8 – che, anche questa settimana,alla leader di Fratelli d’Italiapartendo da una sua frase – “Non conosco ladi questa aggressione squadrista”commento alle violenze accadute adurante le manifestazioni dei No Green pass del 16 ottobre. “fa a nonlaviolenze?”, si è chiestoricordando che, tra gli arrestati, dopo l’assalto alla sede della Cgil, ci sono anche il leader nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e quellono ...

Advertising

VittorioSgarbi : Andrea Scanzi ha ricevuto, a Mantova, dalla cantina Gerardo Cesari, il premio come “miglior giornalista dell’anno… - fattoquotidiano : Mercoeldì 6 ottobre, alle 21:25 su @nove, torna #AccordiEDisaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazio… - Massimo22185550 : RT @kiara86769608: Andrea Scanzi Trattasi di tal Biagio Passaro. È il genio che, con furbizia rara, ha filmato e postato l’assalto alla Cg… - Namast70961553 : RT @kiara86769608: Andrea Scanzi Trattasi di tal Biagio Passaro. È il genio che, con furbizia rara, ha filmato e postato l’assalto alla Cg… - BrunoTrillini : RT @kiara86769608: Andrea Scanzi Trattasi di tal Biagio Passaro. È il genio che, con furbizia rara, ha filmato e postato l’assalto alla Cg… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Scanzi

Il Tempo

de Il Fatto Quotidiano ha pubblicato il seguente post Facebook critico nei confronti di Giorgia Meloni e FDI: 'Meloni ha espresso solidarietà a Cgil e Landini mentre partecipava in ...Congratulazioni che sono state riprese dal post di, che, in modo scanzonatorio, ironizzava sulla "grandezza" del comune. Venerdì è stata la volta de La 7 , dove si è parlato ancora di ...Seconda giornata di campionato vincente per il Bologna Basket 2016. Al Pala Savana i ragazzi di Fucka hanno sconfitto a LuxArm Lumezzane 72 a 67. Buona prestazione di Bologna nonostante un vistoso ca ...Il sindaco Ferrati: «al di là di chi vince e chi perde le elezioni, la cosa più importante è che i cittadini vadano a votare» ...