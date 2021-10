Andrea Damante: ha mentito sulla sua fidanzata? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ieri, 10 ottobre 2021, Andrea Damante ha festeggiato il primo anno di amore con Elisa Visari, la giovane modella con cui sta da dopo la rottura con Giulia De Lellis. Nonostante la bellissima dedica fatta alla ragazza, però, i fan del Dama si sono accorti che c’è qualcosa che non torna. Andrea Damante da diverso tempo si è mostrato innamoratissimo di Elisa Visari, la bella modella che ha conosciuto qualche tempo fa e che ormai sembra avergli rubato il cuore. In queste ore, visto che i due hanno festeggiato un anno di amore, il deejay veronese ha fatto alla ragazza una bellissima dedica, che ha ottenuto in poco tempo migliaia di like. “Un anno di noi in giro per il mondo, ti amo amore mio” ha scritto infatti il Dama mentre la Visari ha voluto postare alcuni scatti la cui didascalia parta di “momenti indimenticabili ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ieri, 10 ottobre 2021,ha festeggiato il primo anno di amore con Elisa Visari, la giovane modella con cui sta da dopo la rottura con Giulia De Lellis. Nonostante la bellissima dedica fatta alla ragazza, però, i fan del Dama si sono accorti che c’è qualcosa che non torna.da diverso tempo si è mostrato innamoratissimo di Elisa Visari, la bella modella che ha conosciuto qualche tempo fa e che ormai sembra avergli rubato il cuore. In queste ore, visto che i due hanno festeggiato un anno di amore, il deejay veronese ha fatto alla ragazza una bellissima dedica, che ha ottenuto in poco tempo migliaia di like. “Un anno di noi in giro per il mondo, ti amo amore mio” ha scritto infatti il Dama mentre la Visari ha voluto postare alcuni scatti la cui didascalia parta di “momenti indimenticabili ...

Advertising

UnaDonna_it : Riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Ecco l'indizio: - GIOVANNI___1979 : @Peppe_FN @alfosignorini Andrea Damante Valeria Marini Pamela Prati Giulia De Lellis Ignazio Moser Cecilia Rodrigue… - EvaBluerose : @miogenerissimoo Sei in tempo per leggere le ennesime schifezze dei fake sotto il commento che ha lasciato ad Andre… - gattomilanista : Andrea Damante è venuto nella città dove vivo. ADORRROOOOOOOOO???????????????? - Carla77445165 : Sono tornati tutti gli haters per non parlare dei commenti da Andrea Damante sotto al ?? che ha lasciato Pierpaolo ????????#prelemi -