Andrea Damante festeggia un anno con Elisa Visari, si vedevano di nascosto da Giulia De Lellis? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Andrea Damante ha raggiunto un importante traguardo in amore con Elisa Visari, infatti il 10 Ottobre 2021 ha celebrato un anno di fidanzamento con l’attrice pubblicando unna bellissima foto. Sembra però che i conti non tornano rispetto all’ultima frequentazione con Giulia De Lellis, sua storica ex fidanzata. Ora si sospetta che Andrea, per un periodo, abbia frequentato Elisa in parallelo alla storia avuta con l’influencer romana. Andiamo a scoprire cosa è emerso e cosa hanno notato moltissimi fans dei due ex di Uomini e Donne. Uomini e donne, Andrea Damante festeggia con Elisa Visari L’ex tronista di Uomini e donne torna a sorprendere ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 ottobre 2021)ha raggiunto un importante traguardo in amore con, infatti il 10 Ottobre 2021 ha celebrato undi fidanzamento con l’attrice pubblicando unna bellissima foto. Sembra però che i conti non tornano rispetto all’ultima frequentazione conDe, sua storica ex fidanzata. Ora si sospetta che, per un periodo, abbia frequentatoin parallelo alla storia avuta con l’influencer romana. Andiamo a scoprire cosa è emerso e cosa hnotato moltissimi fans dei due ex di Uomini e Donne. Uomini e donne,conL’ex tronista di Uomini e donne torna a sorprendere ...

Advertising

UnaDonna_it : Riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Ecco l'indizio: - GIOVANNI___1979 : @Peppe_FN @alfosignorini Andrea Damante Valeria Marini Pamela Prati Giulia De Lellis Ignazio Moser Cecilia Rodrigue… - EvaBluerose : @miogenerissimoo Sei in tempo per leggere le ennesime schifezze dei fake sotto il commento che ha lasciato ad Andre… - gattomilanista : Andrea Damante è venuto nella città dove vivo. ADORRROOOOOOOOO???????????????? - Carla77445165 : Sono tornati tutti gli haters per non parlare dei commenti da Andrea Damante sotto al ?? che ha lasciato Pierpaolo ????????#prelemi -