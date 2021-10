Andrea Damante ed Elisa Visari | anniversario davvero bollente

(Di lunedì 11 ottobre 2021) In occasione del loro primodi fidanzamentohanno condiviso sui social delle foto bollenti.è molto popolare, su Instagram è seguito da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

'Un anno di noi in giro per il mondo , Ti amo amore mio'. Cosìha voluto festeggiare il primo anniversario con la sua Elisa Visari , corredando il messaggio con una serie di scatti di loro due avvinghiati ai quattro angoli del globo. Lei ha reagito ...è pazzamente innamorato di Elisa Visari . Un'ulteriore testimonianza è arrivata nelle scorse ore, quando il deejay veronese, che ha raggiunto la popolarità televisiva nel ruolo di ...In occasione del loro primo anniversario di fidanzamento Andrea Damante e Elisa Visari hanno condiviso sui social delle foto bollenti.Andrea Damante ed Elisa Visari: qualcosa non torna. Andrea Damante su Instagram ha scritto quanto segue: Un anno di noi in giro per il mondo , Ti amo amore mio. Anche Elisa Visari ...