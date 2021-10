Amici: Maria De Filippi furiosa con gli allievi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Amici 21 è iniziato da pochissimo ma ha già regalato tantissimi colpi di scena al pubblico a casa. Durante la settimana molti allievi hanno ricevuto svariati richiami per come si sono comportati, e nella puntata di oggi Maria De Filippi ha duramente ripreso tutti coloro che hanno infranto le regole. Durante la scorsa settimana i giovani allievi di Amici sono stati ripresi in più occasioni per aver infranto alcune regole del talent. Oltre ad aver trascurato le condizioni igieniche della casetta, ad alcuni allievi sono stati anche ritirati i cellulari. Nel corso della puntata di oggi la conduttrice ha voluto richiamare all’ordine tutti i ragazzi che hanno trasgredito alle regole, e ripetere per tutti l‘importanza di alcune semplici norme. Vediamo insieme cosa ha detto ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 11 ottobre 2021)21 è iniziato da pochissimo ma ha già regalato tantissimi colpi di scena al pubblico a casa. Durante la settimana moltihanno ricevuto svariati richiami per come si sono comportati, e nella puntata di oggiDeha duramente ripreso tutti coloro che hanno infranto le regole. Durante la scorsa settimana i giovanidisono stati ripresi in più occasioni per aver infranto alcune regole del talent. Oltre ad aver trascurato le condizioni igieniche della casetta, ad alcunisono stati anche ritirati i cellulari. Nel corso della puntata di oggi la conduttrice ha voluto richiamare all’ordine tutti i ragazzi che hanno trasgredito alle regole, e ripetere per tutti l‘importanza di alcune semplici norme. Vediamo insieme cosa ha detto ...

