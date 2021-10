Amici 21, puntata dell’11/10/2021: Mattia Zenzola vince la sfida, maglie sospese per Inder e Flaza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si è appena conclusa la quarta puntata del pomeridiano di Amici 21, il talent condotto da Maria De Filippi che ogni anno da la possibilità a cantanti e ballerini di realizzare il proprio sogno. Maria – una volta iniziata la puntata – ha parlato del provvedimento disciplinare preso dalla produzione in settimana nei confronti degli allievi. Proprio come conseguenza del provvedimento è stato Mattia Zenzola il primo ad andare in sfida contro Claudia, vincendola dopo due esibizioni a testa. La quarta puntata di Amici è poi proseguita con l’ospite speciale, ovvero Gaia Gozzi ha cantato il suo nuovo singolo Nuvole di zanzare. Inder si è esibito con il brano Ho la gola secca. La sua maestra Anna Pettinelli in un primo momento ... Leggi su isaechia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si è appena conclusa la quartadel pomeridiano di21, il talent condotto da Maria De Filippi che ogni anno da la possibilità a cantanti e ballerini di realizzare il proprio sogno. Maria – una volta iniziata la– ha parlato del provvedimento disciplinare preso dalla produzione in settimana nei confronti degli allievi. Proprio come conseguenza del provvedimento è statoil primo ad andare incontro Claudia,ndola dopo due esibizioni a testa. La quartadiè poi proseguita con l’ospite speciale, ovvero Gaia Gozzi ha cantato il suo nuovo singolo Nuvole di zanzare.si è esibito con il brano Ho la gola secca. La sua maestra Anna Pettinelli in un primo momento ...

