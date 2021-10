(Di lunedì 11 ottobre 2021) In via del tutto eccezionale oggi,11, su Canale 5 andrà in onda un nuovo episodio di21. Il talent show partirà dalle ore 14:00 e sostituirà Uomini e Donne, il dating show firmato sempre Maria De Filippi. Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova puntata? Alcune sono legià emerse: scopriamo tutto quel che accadrà oggi ad21.21: i 17 allievi e i professori Per quanto riguarda gli allievi, il numero degli studenti che hanno già una maglia sale a 17! Ricapitoliamo i loro nomi: Canto: Rudy Zerby con: LDA, Luigi, Nicol, Rea e Giacomo Lorealla Cuccarini: Tommaso, Flaza e Alex Anna Pettinelli: Inder, Albe ed Elisabetta Ballo: Raimondo Todaro: Christian, Serena e Mattia Veronica Peparini: Matt e Dario Alessandra Celentano: ...

Advertising

CorriereCitta : Amici 21, anticipazioni e orario di lunedì 11 ottobre 2021: ospiti, sfide e maglie sospese #Amici21 #amici21 #Amici… - zazoomblog : “Amici 21” anticipazioni 11 ottobre: due felpe sospese e nuove sfide - #“Amici #anticipazioni #ottobre:… - infoitcultura : Amici, anticipazioni quarta puntata: sospesa la maglia a due allievi per aver infranto le regole - qn_giorno : #AMICI21 in onda lunedì #11ottobre: concorrenti, sfide, ospite e anticipazioni - infoitcultura : Amici 21: anticipazioni puntata di domenica 10 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Amici anticipazioni

A quel punto è stato fatto un sondaggio dal quale è emerso che saranno Mattia , LDA , Luigi e Christian a sfidarsi per mantenere il loro banco nella scuola di. I professori hanno scelto i loro ...Lesu Uomini e Donne ci raccontano che il programma non andrà in onda lunedì 11 ottobre, ...per Uomini e Donne che non andrà in onda per lasciare spazio allo speciale di21 (quarta ...La puntata di Amici che andrà in onda oggi al posto di Uomini e Donne è ricca di provvedimenti disciplinari ma anche di allievi che hanno superato brillantemente le sfide ...Anticipazioni “Una Vita”, puntata dell’11 ottobre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle ...