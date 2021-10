Amedeo Goria incontra Vera Miales al Grande Fratello Vip: tutta la verità sulla presunta gravidanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip si torna a parlare di Amedeo Goria e della presunta gravidanza della compagna, Vera Miales. La notizia bomba annunciata nella scorsa puntata ha mandato in crisi il giornalista che, questa sera, si trova di fronte alla fidanzata per un necessario confronto. La modella, in lacrime, confessa tutta la verità e si lascia andare a un amaro sfogo contro la mancanza di fiducia di Amedeo. Amedeo Goria e la presunta gravidanza di Vera Miales: la verità Amedeo Goria, nella puntata del Grande Fratello Vip di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) AlVip si torna a parlare die delladella compagna,. La notizia bomba annunciata nella scorsa puntata ha mandato in crisi il giornalista che, questa sera, si trova di fronte alla fidanzata per un necessario confronto. La modella, in lacrime, confessalae si lascia andare a un amaro sfogo contro la mancanza di fiducia die ladi: la, nella puntata delVip di ...

