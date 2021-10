AMARE VERITA’ PER SOLEIL SORGE! ECCO COSA SUCCEDE DOPO LA PUNTATA (Di martedì 12 ottobre 2021) SOLEIL Sorge si scontra con Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, ma la guerra contro l’influencer italo-americana è appena iniziata, sia dentro che fuori dalla casa Da vera battagliera, SOLEIL Sorge non si fa scappare l’occasione di dire la propria durante la diretta del Grande FratelloVip e affronta Sophie e Gianmaria con la sicurezza che, da sempre, la contraddistingue. Ciò che fa discutere il pubblico a pochi minuti dalla fine della PUNTATA, però, è proprio questo attacco diretto da parte di SOLEIL nei confronti di Sophie e Gianmaria, attacco che fino a pochi giorni non sembrava possibile. Sì, perchè l’influencer italo – americana, a detta dei social, decide di muovere accuse contro i due compagni di avventura proprio quando il flirt tra Sophie e Gianmaria inizia a prendere forma e l’attrazione fisica tra i due a ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 ottobre 2021)Sorge si scontra con Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, ma la guerra contro l’influencer italo-americana è appena iniziata, sia dentro che fuori dalla casa Da vera battagliera,Sorge non si fa scappare l’occasione di dire la propria durante la diretta del Grande FratelloVip e affronta Sophie e Gianmaria con la sicurezza che, da sempre, la contraddistingue. Ciò che fa discutere il pubblico a pochi minuti dalla fine della, però, è proprio questo attacco diretto da parte dinei confronti di Sophie e Gianmaria, attacco che fino a pochi giorni non sembrava possibile. Sì, perchè l’influencer italo – americana, a detta dei social, decide di muovere accuse contro i due compagni di avventura proprio quando il flirt tra Sophie e Gianmaria inizia a prendere forma e l’attrazione fisica tra i due a ...

