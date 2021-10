Amalfi | Lo Spuntino cerca personale | ecco come candidarsi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amalfi Spuntino

Amalfi News

Il Bar/Pub diLodicerca alcune figure professionali, da inserire subito nel proprio organico, e anche per la prossima stagione lavorativa. Il locale, situato a pochi passi dalla ...... faceva unocon ostriche, cannolicchi e altri frutti di mare. Dudù, come lo chiamavano i ... Mi raccontò che in quell'estate del '45 si trovava adcon alcuni amici, e si stupì ...