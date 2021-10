Alternanza scuola-lavoro, no di Giannelli (ANP) ai tamponi gratuiti agli allievi senza certificazione verde (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Bisogna conformare l'attività progettuale delle scuole alle regole dell'ordinamento vigente in questo momento. La salute domina. L'attività formativa va rimodellata sulla base delle esigenze o rinviate a tempi migliori se c'è necessità", anche se si tratta di attività obbligatorie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Bisogna conformare l'attività progettuale delle scuole alle regole dell'ordinamento vigente in questo momento. La salute domina. L'attività formativa va rimodellata sulla base delle esigenze o rinviate a tempi migliori se c'è necessità", anche se si tratta di attività obbligatorie. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Alternanza scuola-lavoro, no di Giannelli (ANP) ai tamponi gratuiti agli allievi senza certificazione verde - ultimenews24 : 'Bisogna avere il coraggio di scegliere cosa fare con i ragazzi tra i 12 e i 19 anni che non sono obbligati a posse… - f3tuslou1s : ciao ho fatto 99/100 alla verifica di chimica?? posso andare in labora e fare alternanza scuola lavoro in 4???? - LADY0FTHUNDER : CI MANCAVA PURE DI DOVER FARE STA CAZZO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NON SERVE A UNA MINCHIA - Giornaleditalia : Con il ritorno sui banchi di scuola e il #greenpassobbligatorio a lavoro che incombe si apre un nuovo problema per… -