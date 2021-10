Alpinista morto sul Monviso | era disperso da sabato

Advertising

Monviso , 11 ottobre 2021 - Le speranze di trovare ancora in vita l'disperso sul Monviso si sono spente questa mattina. L'uomo, 34 anni, èprobabilmente dopo essere precipitato dalla montagna: i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ...E'l'di 34 anni disperso da sabato pomeriggio sul Monviso. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno individuato il cadavere sul versante nord della montagna, oltre ...Monviso (Cuneo), 11 ottobre 2021 - Le speranze di trovare ancora in vita l'alpinista disperso sul Monviso si sono spente questa mattina. L'uomo, 34 anni, è morto probabilmente do ...L’ultima chiamata l’aveva fatta alla mamma avvertendo che sarebbe rimasto a bivaccare in rifugio. Lavorava allo stabilimento Micheline di Cuneo ...