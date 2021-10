Alluvione in Cina, 120mila persone evacuate | video (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un'ondata di piogge torrenziali si è abbattuta nelle ultime ore sulla provincia dello Shanxi, in Cina, dove la violenta Alluvione ha costretto all'evacuazione oltre 120 mila persone. Il video mostra le immagini di uno scenario apocalittico con fiumi di fango che ricoprono le strade e migliaia di persone trasportate con dei camion per le operazioni di messa in sicurezza. Il bilancio attuale è di circa 190mila ettari di colture danneggiate e circa 17mila case distrutte. Guarda tutti i video Forte Alluvione A Catania NoneAlluvione a Savona, esonda il fiume Letimbro video La perturbazione atlantica attesa da questa notte sta provocando forti disagi nella ...Devastante Alluvione in Spagna: auto ed alberi ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un'ondata di piogge torrenziali si è abbattuta nelle ultime ore sulla provincia dello Shanxi, in, dove la violentaha costretto all'evacuazione oltre 120 mila. Ilmostra le immagini di uno scenario apocalittico con fiumi di fango che ricoprono le strade e migliaia ditrasportate con dei camion per le operazioni di messa in sicurezza. Il bilancio attuale è di circa 190mila ettari di colture danneggiate e circa 17mila case distrutte. Guarda tutti iForteA Catania Nonea Savona, esonda il fiume LetimbroLa perturbazione atlantica attesa da questa notte sta provocando forti disagi nella ...Devastantein Spagna: auto ed alberi ...

Advertising

cina_in_italia : In seguito alle forti #alluvioni ???? che hanno sfollato molti abitanti dello #Shanxi, il governo provinciale ha stan… - Bobe_bot : Una grave alluvione ha colpito la provincia dello Shanxi, in Cina, provocando gravi danni ( - atlanteguerre : #Alluvione in #Cina: più di 100k evacuati, ingenti danni alle città e all'agricoltura. #atlantedelleguerre - Carmela_oltre : RT @atlanteguerre: Alluvione colpisce Nord della Cina - zazoomblog : Una grave alluvione ha colpito la provincia dello Shanxi in Cina provocando gravi danni - #grave #alluvione… -